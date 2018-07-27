Итоговый выпуск новостей за 21:00 Пожар в Греции. Деньги от США на оборону Украины

В итоговом выпуске новостей за 27 июля по состоянию на 21:00 – в Греции выясняют, что привело к гибели людей из-за масштабных лесных пожаров, количество жертв постоянно растет, власти сообщают уже о 87 погибших. США дадут Украине 250 миллионов на оборону, так решил тамошний Конгресс. Эти деньги пойдут на приобретение военной техники и снаряжения для украинской армии.

Также в выпуске: ДТП в Виннице и в Донецкой области.



Шестнадцатая годовщина Скниловской трагедии.



Восстановление скоростного контроля на дорогах.