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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пожар в Киеве. Съезд "Народного фронта"

      Выпуск новостей 22 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 21:00 – в Киеве вспыхнул пожар на складе электроинструментов, пластика и картона. Предварительно жертв и пострадавших нет. В Киеве состоялся съезд политической партии "Народный фронт", где обсудили, в частности, участие их кандидата на президентских выборах.

      Также в выпуске:

      В ЦИК зарегистрировали рекордное количество кандидатов на пост президента Украины во времена независимости – 28 человек.

      Россия вышла из ракетного договора вслед за США.

      В четвертую годовщину гибели Андрея Кузьменко в Кривом Роге на месте, где погиб певец в ДТП, организовали уже традиционный автопробег памяти.

      Теги: Арсений Яценюк Народный фронт Выпуск новостей Пожар Новости Киева ГСЧС
      Источник: 24 канал
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