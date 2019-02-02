Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пожар в Киеве. Съезд "Народного фронта"
В итоговом выпуске новостей за 2 февраля по состоянию на 21:00 – в Киеве вспыхнул пожар на складе электроинструментов, пластика и картона. Предварительно жертв и пострадавших нет. В Киеве состоялся съезд политической партии "Народный фронт", где обсудили, в частности, участие их кандидата на президентских выборах.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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