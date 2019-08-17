Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пожар в одесском отеле. День рождения Скрябина

В итоговом выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 21:00 – в Одессе произошел страшный пожар в гостинице "Токио Стар". В результате пожара погибли 8 человек, еще 10 сильно пострадали. Сегодня Андрей "Кузьма" Кузьменко отмечал бы свой 51-ый день рождения. Почти четыре года назад не стало украинского певца.

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В киевском музее украинской диаспоры открылась выставка о невероятной истории бойца батальона Донбасс Маркияна Паславского.

После трех лет плена из оккупированного Крыма вернулся украинский политзаключенный Владимир Присич.