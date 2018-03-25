Итоговый выпуск новостей за 21:00 Пожар в России. "Марш за наши жизни" в США

В итоговом выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 21:00 – в России произошел пожар в торговом центре. Сообщают о 30 пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии. Еще пять человек погибли: ребенок, мужчина и три женщины. "Марш за наши жизни" прошел в США, его называют самой масштабной акцией протеста за последние 40 лет.

Также в выпуске: В Донецкой области Национальная полиция задержала мужчину, который способствовал оккупации города Лиман. Петр Порошенко подал в Верховную Раду неотложный законопроект, который позволит гражданам и бизнесу свободно выводить средства за границу. Эксперты призывают европейские страны выслать российских дипломатов. За последнюю неделю акции Facebook подешевели на 58 миллиардов долларов.