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Итоговый выпуск новостей за 21:00 Пожар в России. "Марш за наши жизни" в США

Выпуск новостей 61 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 25 марта по состоянию на 21:00 – в России произошел пожар в торговом центре. Сообщают о 30 пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии. Еще пять человек погибли: ребенок, мужчина и три женщины. "Марш за наши жизни" прошел в США, его называют самой масштабной акцией протеста за последние 40 лет.

Также в выпуске:

В Донецкой области Национальная полиция задержала мужчину, который способствовал оккупации города Лиман.

Петр Порошенко подал в Верховную Раду неотложный законопроект, который позволит гражданам и бизнесу свободно выводить средства за границу.

Эксперты призывают европейские страны выслать российских дипломатов.

За последнюю неделю акции Facebook подешевели на 58 миллиардов долларов.

Теги: Новости Украины Новости политики Выпуск новостей Новости США Петр Порошенко Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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