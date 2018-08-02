Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пожизненное для Савченко. Позор полиции Одессы

В итоговом выпуске новостей за 2 августа по состоянию на 21:00 – завершилось расследование по подготовке теракта Савченко и Рубаном: прокуроры передадут дело в суд и надеются, что виновных накажут пожизненным заключением. Полицейская из Одессы стала звездой интернета: в состоянии алкогольного опьянения вызвала ДТП, а потом показала на камеру нижнее белье.

Также в выпуске: В Одессе неизвестные совершили наезд грузовиком на автомобиль членов "Народного движения", полиция квалифицировала преступление как "покушение на убийство". Трое украинцев победили почти 700 конкурентов и поедут на обучение в Стэнфорд. Полиция рассматривает две основные версии убийства Виталия Олешко: заказное и бытовое преступление.