Итоговый выпуск новостей за 21:00: Презентация писанок. Старт кампании по выбору врача
В итоговом выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 21:00 – во Львове презентовали уникальные древние писанки Галичины 10-13 века, их нашли в Плиснеске. В Украине стартовала кампания по выбору семейного врача, теперь каждый украинец должен выбрать терапевта и заключить с ним договор.
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Источник: 24 Канал
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