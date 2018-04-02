Итоговый выпуск новостей за 21:00: Презентация писанок. Старт кампании по выбору врача

В итоговом выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 21:00 – во Львове презентовали уникальные древние писанки Галичины 10-13 века, их нашли в Плиснеске. В Украине стартовала кампания по выбору семейного врача, теперь каждый украинец должен выбрать терапевта и заключить с ним договор.

Также в выпуске: Наводнение на Сумщине. Производство в отношении Холодницкого. Сенкевича восстановили на посту мэра Николаева.