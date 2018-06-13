Итоговый выпуск новостей за 21:00: Приговор Крысину за убийство. Протест в поддержку Сенцова
В итоговом выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 21:00 – 5 лет реального срока вместо 4-х условных – такой приговор вынесли в апелляционном суде Юрию Крысину за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия. Украинцы под российским посольством в Киеве провели акцию протеста в поддержку Олега Сенцова.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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