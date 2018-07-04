22:48
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 14°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Туалет в космосе. Актриса на 12 этажей
Вєсті Кремля
22:37, сегодня
Вести.UA. Новый образ леди Ю. Словцо Кивы
Вєсті.UA
20:13, сегодня
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Прогнозы о кризисе. Авария на железной дороге

Выпуск новостей 79 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 21:00 – эксперты взялись предсказывать гривне новый курс, диапазон предсказаний колеблется от 30 до 50 гривен за доллар. Из-за аварии грузового поезда в Одесской области задерживаются 16 пассажирских поездов.

Также в выпуске:

Военная прокуратура рассказала, что бывший депутат был заказчиком убийства полковника милиции Романа Ерохина.

На Востоке Украины пророссийские боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ, двое украинских военных ранены.

В этом году 4 июля в Украине впервые отмечается День Национальной полиции.

В Министерстве здравоохранения считают, что девочка впала в кому не из-за отравления.

Теги: Новости Украины Новости Одессы Гривна Доллар-Гривна Укрзализниця Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук