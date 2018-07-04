Итоговый выпуск новостей за 21:00: Прогнозы о кризисе. Авария на железной дороге

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Прогнозы о кризисе. Авария на железной дорогеВыпуск новостей 79 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 21:00 – эксперты взялись предсказывать гривне новый курс, диапазон предсказаний колеблется от 30 до 50 гривен за доллар. Из-за аварии грузового поезда в Одесской области задерживаются 16 пассажирских поездов.
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Источник: 24 канал
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