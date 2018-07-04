Итоговый выпуск новостей за 21:00: Прогнозы о кризисе. Авария на железной дороге

В итоговом выпуске новостей за 4 июля по состоянию на 21:00 – эксперты взялись предсказывать гривне новый курс, диапазон предсказаний колеблется от 30 до 50 гривен за доллар. Из-за аварии грузового поезда в Одесской области задерживаются 16 пассажирских поездов.

Также в выпуске: Военная прокуратура рассказала, что бывший депутат был заказчиком убийства полковника милиции Романа Ерохина.



На Востоке Украины пророссийские боевики 5 раз обстреливали позиции ВСУ, двое украинских военных ранены.



В этом году 4 июля в Украине впервые отмечается День Национальной полиции.



В Министерстве здравоохранения считают, что девочка впала в кому не из-за отравления.