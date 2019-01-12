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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Программы кандидатов в президенты. Взрыв в ТЦ Киева

      Выпуск новостей 71 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 12 января по состоянию на 21:00 – по социсследованию украинцы хотят, чтобы новый президент закончил войну на Востоке, усилил борьбу с коррупцией и восстановил промышленность. Именно поэтому на эти аспекты часто и ориентируются политики, формируя программу. В Киеве в ТЦ "Мармелад" произошел взрыв, вероятно, потому, что человек решил проверить сигнализацию шашкой.

      Также в выпуске:

      В Париже в булочной произошел взрыв, в результате которого пострадало много людей, есть погибшие.

      Андрей Садовый рассказал о своей предвыборной программе.

      Во Львове выбрали лучшую снежную скульптуру 2019 года.

       

      Теги: Новости Украины Новости Киева Взрыв Выборы Президента 2019 Новости политики Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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