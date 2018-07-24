Итоговый выпуск новостей за 21:00: Прорыв дамбы в Лаосе. Отравления грибами
В итоговом выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 21:00 – в Лаосе прорвало гидроэлектрическую дамбу. В результате аварии сотни пропавших без вести и по меньшей мере 6 тысяч человек потеряли свои дома. Целая семья отравилась грибами в Одесской области, беременная женщина и ее сын умерли, еще четверо в больнице. Отравились грибами в Киеве, шестеро людей попали в токсикологическую реанимацию.
Также в выпуске:
Грязные руки поваров стали причиной заболевания детей в лагере "Орленок".
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ДТП в Киеве: один погибший, трое травмированных.
Источник: 24 канал
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