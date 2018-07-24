Итоговый выпуск новостей за 21:00: Прорыв дамбы в Лаосе. Отравления грибами

В итоговом выпуске новостей за 24 июля по состоянию на 21:00 – в Лаосе прорвало гидроэлектрическую дамбу. В результате аварии сотни пропавших без вести и по меньшей мере 6 тысяч человек потеряли свои дома. Целая семья отравилась грибами в Одесской области, беременная женщина и ее сын умерли, еще четверо в больнице. Отравились грибами в Киеве, шестеро людей попали в токсикологическую реанимацию.

Также в выпуске: Грязные руки поваров стали причиной заболевания детей в лагере "Орленок". Операция "Перевозчик": правоохранители проверяют, обустроены ли маршрутки для перевозки пассажиров. ДТП в Киеве: один погибший, трое травмированных.