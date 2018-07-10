Итоговый выпуск новостей за 21:00: Прощание с Левком Лукьяненко. Скандал с FIFA
В итоговом выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 21:00 – борца за независимость Украины Левко Лукьяненко похоронили на Байковом кладбище. Facebook начал блокировать аккаунты украинских пользователей, которые поставили низкую оценку на официальной странице FIFA.
Также в выпуске:
Звезда "Реала" Криштиану Роналду покидает клуб и переходит в "Ювентус".
Светлодарская дуга остается одной из самых горячих точек российско-украинской войны.
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит полуфинальный матч Чемпионата мира по футболу в России.
Источник: 24 канал
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