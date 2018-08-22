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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Прощание с погибшим патрульным. Последствия ДТП в Киеве

Выпуск новостей 45 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 21:00 – в Харькове попрощались с погибшим патрульным Дмитрием Кириенко — инспектором, которого 20 августа убил напавший на харьковскую мэрию. В Киеве водитель BMW на бешеной скорости разбил три припаркованных автомобиля, пострадавшие будут требовать деньги у виновника ДТП через суд.

Также в выпуске:

США еженедельно налагают новые санкции на Россию.

В Киеве проходит генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.

Американские присяжные вынесли постановление о том, что Пол Манафорт – виновен и пробудет за решеткой 80 лет.

Теги: Выпуск новостей Полиция Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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