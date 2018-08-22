Итоговый выпуск новостей за 21:00: Прощание с погибшим патрульным. Последствия ДТП в Киеве
В итоговом выпуске новостей за 22 августа по состоянию на 21:00 – в Харькове попрощались с погибшим патрульным Дмитрием Кириенко — инспектором, которого 20 августа убил напавший на харьковскую мэрию. В Киеве водитель BMW на бешеной скорости разбил три припаркованных автомобиля, пострадавшие будут требовать деньги у виновника ДТП через суд.
Также в выпуске:
США еженедельно налагают новые санкции на Россию.
В Киеве проходит генеральная репетиция военного парада ко Дню Независимости Украины.
Американские присяжные вынесли постановление о том, что Пол Манафорт – виновен и пробудет за решеткой 80 лет.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии