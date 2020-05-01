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      НОВОСТИ ЧЕРКАСС КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протест врачей из-за зарплаты. Прорыв дамбы в Узбекистане

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 21:00 – персонал одной из киевских больниц и работники мариупольской скорой помощи протестуют из-за маленькой зарплаты. Они не получили обещанные доплаты за работу с больными COVID-19. В Узбекистане прорвало одну из дамб Сардобинского водохранилища на востоке страны.

      Также в выпуске новостей на 24 канале:

      Легкомоторный самолет упал неподалеку от аэродрома Каменка в безлюдной местности. Погибли пилот и пассажир.

      25-летний сын нового главного налоговика Украины Андрей Любченко владеет имуществом на 300 тысяч долларов.

      Страны Европейского Союза готовы организовывать чартерные рейсы для украинских заробитчан.

      Теги: Новости Мариуполя Больница Новости Киева Новости Узбекистана Выпуск новостей
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