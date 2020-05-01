Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протест врачей из-за зарплаты. Прорыв дамбы в Узбекистане
В итоговом выпуске новостей за 21:00 – персонал одной из киевских больниц и работники мариупольской скорой помощи протестуют из-за маленькой зарплаты. Они не получили обещанные доплаты за работу с больными COVID-19. В Узбекистане прорвало одну из дамб Сардобинского водохранилища на востоке страны.
Также в выпуске новостей на 24 канале:
Легкомоторный самолет упал неподалеку от аэродрома Каменка в безлюдной местности. Погибли пилот и пассажир.
25-летний сын нового главного налоговика Украины Андрей Любченко владеет имуществом на 300 тысяч долларов.
Страны Европейского Союза готовы организовывать чартерные рейсы для украинских заробитчан.
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