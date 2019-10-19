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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА
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      БЮДЖЕТ 2020 ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ГВОЗДИК – БЕТЕРБИЕВ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протесты в Чили. В России прорвало дамбу

      Выпуск новостей 44 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 21:00 – Массовые протесты охватили столицу Чили. Там даже объявили чрезвычайное положение. В Красноярском крае погибли по меньшей мере 15 человек. Там прорвало дамбу.

      Также в выпуске:

      Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

      Уже с конца следующей недели в Украину придет осенний холод.

      Парламент Великобритании в очередной раз отложил рассмотрение соглашения о Brexit.

      blog_ava
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      Теги: Новости России Протесты Выпуск новостей
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