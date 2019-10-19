Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протесты в Чили. В России прорвало дамбу

В итоговом выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 21:00 – Массовые протесты охватили столицу Чили. Там даже объявили чрезвычайное положение. В Красноярском крае погибли по меньшей мере 15 человек. Там прорвало дамбу.

Также в выпуске: Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому. Уже с конца следующей недели в Украину придет осенний холод. Парламент Великобритании в очередной раз отложил рассмотрение соглашения о Brexit.