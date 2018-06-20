Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протесты в харьковской мэрии. Нападение на семью на Львовщине

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протесты в харьковской мэрии. Нападение на семью на ЛьвовщинеВыпуск новостей 52 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 21:00 – в Харькове активисты рвались в зал заседаний горсовета, чтобы помешать скандальному строительству. В мэрии они распыляли газ и жгли дымовые шашки. Полиция задержала бандитов, устроивших дерзкий разбой на Львовщине. Супруги, на которох напали преступники, выжили чудом, хозяйку спасло лишь то, что притворилась мертвой.
Также в выпуске:
Павла Жебривского назначили третьим аудитором НАБУ.
Украина может остаться без транша МВФ, если депутаты не заберут скандальную поправку в законе об Антикоррупционном суде.
Скандального генерала Петра Литвина Порошенко назначил послом Украины в Армении.
Источник: 24 канал
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