Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протесты в харьковской мэрии. Нападение на семью на Львовщине

В итоговом выпуске новостей за 20 июня по состоянию на 21:00 – в Харькове активисты рвались в зал заседаний горсовета, чтобы помешать скандальному строительству. В мэрии они распыляли газ и жгли дымовые шашки. Полиция задержала бандитов, устроивших дерзкий разбой на Львовщине. Супруги, на которох напали преступники, выжили чудом, хозяйку спасло лишь то, что притворилась мертвой.

Также в выпуске: Павла Жебривского назначили третьим аудитором НАБУ. Украина может остаться без транша МВФ, если депутаты не заберут скандальную поправку в законе об Антикоррупционном суде. Скандального генерала Петра Литвина Порошенко назначил послом Украины в Армении.