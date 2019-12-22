Итоговый выпуск новостей за 21:00: Протесы против Авакова. Нарушения на выборах в ОТО

В итоговом выпуске новостей за 22 декабря по состоянию на 21:00 – в Киеве проходят две акции против Авакова и фальсификаций по делу об убийстве Шеремета. В 86 ОТО сегодня стартовали первые местные выборы. По словам заместителя Председателя Нацполиции Украины, была и незаконная агитация, и подкуп избирателей, и фальсификация бюллетеней.

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