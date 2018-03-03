Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пункты обогрева в Киеве. Прорыв трубы в столице
Выпуск новостей 22:06, 3 марта 379 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 21:00 – из-за морозов с 23 февраля в столице заработали 24 дополнительных пункта обогрева. В общем, в Киеве их более 40-ка, но 18-ть должны работать круглосуточно. В столице на улице Ольжича прорвало трубу, в результате этого образовался фонтан.
Также в выпуске:
Польша намерена взыскать с Германии 850 миллиардов долларов в виде репараций.
В Киеве сегодня прорвало теплотрассу.
Под Верховной Радой в палаточном городке произошли столкновения между полицией и митингующими.
Источник: 24 Канал
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