Итоговый выпуск новостей за 21:00: Пункты обогрева в Киеве. Прорыв трубы в столице

В итоговом выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 21:00 – из-за морозов с 23 февраля в столице заработали 24 дополнительных пункта обогрева. В общем, в Киеве их более 40-ка, но 18-ть должны работать круглосуточно. В столице на улице Ольжича прорвало трубу, в результате этого образовался фонтан.

Также в выпуске: Польша намерена взыскать с Германии 850 миллиардов долларов в виде репараций. В Киеве сегодня прорвало теплотрассу. Под Верховной Радой в палаточном городке произошли столкновения между полицией и митингующими.