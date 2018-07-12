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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Рада внесла поправку к законопроекту. Репортаж с передовой

Выпуск новостей 43 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 21:00 – Верховная Рада внесла правки в закон об антикоррупционном суде. Отныне все дела о топ-коррупции перейдут именно туда. Пока в Брюсселе только обсуждают войну, на украинском востоке она не прекращается. И хотя так называемое хлебное перемирие позволило уменьшить интенсивность боев, пророссийские наемники полностью обстрелов не прекратили

Также в выпуске:

На саммите НАТО Украина не получила официальных обещаний о членстве в Альянсе.

САП закрыла дело против Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря, который те рюкзаки заказывал.

По данным свежих социологических исследований, Петр Порошенко выпал из 5-ки тех, кого украинцы были бы рады видеть на посту президента.

Теги: Выпуск новостей Верховная Рада Законопроект Война на Донбассе
Источник: 24 канал
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