Итоговый выпуск новостей за 21:00: Рада внесла поправку к законопроекту. Репортаж с передовой
В итоговом выпуске новостей за 12 июля по состоянию на 21:00 – Верховная Рада внесла правки в закон об антикоррупционном суде. Отныне все дела о топ-коррупции перейдут именно туда. Пока в Брюсселе только обсуждают войну, на украинском востоке она не прекращается. И хотя так называемое хлебное перемирие позволило уменьшить интенсивность боев, пророссийские наемники полностью обстрелов не прекратили
Также в выпуске:
На саммите НАТО Украина не получила официальных обещаний о членстве в Альянсе.
САП закрыла дело против Александра Авакова и экс-заместителя министра Сергея Чеботаря, который те рюкзаки заказывал.
По данным свежих социологических исследований, Петр Порошенко выпал из 5-ки тех, кого украинцы были бы рады видеть на посту президента.
Источник: 24 канал
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