Итоговый выпуск новостей за 21:00: Расследование взрыва в Киеве. Безопасность детей на Донбассе

В итоговом выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 21:00 – в больнице оставляются четверо детей, которые пострадали от взрыва в Киеве. Правоохранители открыли дело за незаконное хранение боеприпасов. На Донбассе детям постоянно рассказывают о том, как вести себя, увидев взрывоопасные предметы.

Также в выпуске: СБУ сообщила о новых деталях в деле Бабченко. Манафорта отправили за решетку. Порто Франко на Франковщине.