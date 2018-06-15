Итоговый выпуск новостей за 21:00: Расследование взрыва в Киеве. Безопасность детей на Донбассе
В итоговом выпуске новостей за 15 июня по состоянию на 21:00 – в больнице оставляются четверо детей, которые пострадали от взрыва в Киеве. Правоохранители открыли дело за незаконное хранение боеприпасов. На Донбассе детям постоянно рассказывают о том, как вести себя, увидев взрывоопасные предметы.
Также в выпуске:
СБУ сообщила о новых деталях в деле Бабченко.
Манафорта отправили за решетку.
Порто Франко на Франковщине.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии