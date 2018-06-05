Итоговый выпуск новостей за 21:00: "Расстрельный список" журналистов. Смерть Кантера
В итоговом выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 21:00 – обнародован список из журналистов и блоггеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров. Это, в частности, Роман Скрыпин, Павел Каразин, Иван Яковина, Виталий Портников и еще 43 журналиста. Известный украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер покончил жизнь самоубийством, ему было 36 лет.
Также в выпуске:
Готовы ли депутаты к проверке на полиграфе.
На фронте ранены двое украинских военных.
В Одессе разыскивают напавших на активиста Автомайдана.
Источник: 24 канал
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