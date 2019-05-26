Итоговый выпуск новостей за 21:00: Рейтинг партии Вакарчука. Инцидент на "мосту Кличко"
В итоговом выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 21:00 – рейтинг новосозданной партии "Голос" Святослава Вакарчука стремительно растет. Поддержка его политсилы составляет уже почти 5%. На стеклянной поверхности нового пешеходного моста в Киеве появилась трещина. Глава города Виталий Кличко отметил, что основная версия инцидента – акт вандализма.
Также в выпуске:
В Киеве начался уникальный концерт группы "Океан Эльзы", который фронтмен Святослав Вакарчук смог организовать лишь за одни сутки.
Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что хочет переместить киевский Главпочтамт с Крещатика как можно дальше от центра.
За неделю десять альпинистов, пытавшихся покорить Эверест, погибли из-за очереди.
Новая украинская школа: итоги первого года внедрения.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии