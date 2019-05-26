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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Рейтинг партии Вакарчука. Инцидент на "мосту Кличко"

      Выпуск новостей 134 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 26 мая по состоянию на 21:00 – рейтинг новосозданной партии "Голос" Святослава Вакарчука стремительно растет. Поддержка его политсилы составляет уже почти 5%. На стеклянной поверхности нового пешеходного моста в Киеве появилась трещина. Глава города Виталий Кличко отметил, что основная версия инцидента – акт вандализма.

      Также в выпуске:

      В Киеве начался уникальный концерт группы "Океан Эльзы", который фронтмен Святослав Вакарчук смог организовать лишь за одни сутки.

      Глава Укрпочты Игорь Смелянский заявил, что хочет переместить киевский Главпочтамт с Крещатика как можно дальше от центра.

      За неделю десять альпинистов, пытавшихся покорить Эверест, погибли из-за очереди.

      Новая украинская школа: итоги первого года внедрения.

      blog_ava
      Второй день после открытия: стеклянная вставка "моста Кличко" покрылась трещинами
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Святослав Вакарчук Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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