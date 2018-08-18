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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
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ДТП В ПОЛЬШЕ С УКРАИНСКИМ АВТОБУСОМ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ОТМЕНА СООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Репетиция парада в Киеве. Освобождение Сенцова

Выпуск новостей 91 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 21:00 – в центре Киева состоялась генеральная репетиция парада ко Дню независимости. В общем, по Крещатику проехалось 250 единиц техники. В частности, новые комплексы залпового огня "Ольха" и РЗСО "Верба". Олег Сенцов теряет надежду на освобождение из российской тюрьмы. Однако голодать не прекращает – сегодня пошел 96-й день.

Также в выпуске:

Украинский автобус в Польше попал в смертельное ДТП. Трое человек погибли, 37 – получили травмы. Сейчас они в больнице, с ними работают украинские консулы.

Львов приходит в себя после непогоды, синоптики обещают грозы снова.

Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель.

Один боец погиб на фронте.

Из-за реконструкции Шулявского моста в Киеве там на год ограничат движение транспорта.

Теги: Новости Киева Олег Сенцов День Независимости Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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