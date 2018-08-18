Итоговый выпуск новостей за 21:00: Репетиция парада в Киеве. Освобождение Сенцова
В итоговом выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 21:00 – в центре Киева состоялась генеральная репетиция парада ко Дню независимости. В общем, по Крещатику проехалось 250 единиц техники. В частности, новые комплексы залпового огня "Ольха" и РЗСО "Верба". Олег Сенцов теряет надежду на освобождение из российской тюрьмы. Однако голодать не прекращает – сегодня пошел 96-й день.
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