Итоговый выпуск новостей за 21:00: Репетиция парада в Киеве. Освобождение Сенцова

В итоговом выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 21:00 – в центре Киева состоялась генеральная репетиция парада ко Дню независимости. В общем, по Крещатику проехалось 250 единиц техники. В частности, новые комплексы залпового огня "Ольха" и РЗСО "Верба". Олег Сенцов теряет надежду на освобождение из российской тюрьмы. Однако голодать не прекращает – сегодня пошел 96-й день.

Также в выпуске:

Украинский автобус в Польше попал в смертельное ДТП. Трое человек погибли, 37 – получили травмы. Сейчас они в больнице, с ними работают украинские консулы.

Львов приходит в себя после непогоды, синоптики обещают грозы снова.

Владимир Путин встретился с Ангелой Меркель.

Один боец погиб на фронте.

Из-за реконструкции Шулявского моста в Киеве там на год ограничат движение транспорта.