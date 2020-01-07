Итоговый выпуск новостей за 21:00: Российские пропагандисты в Украине. Праздник Коляды во Львове

В итоговом выпуске новостей за 7 января по состоянию на 21:00 – несмотря на установленные запреты, российские пропагандисты свободно въезжают в Украину, читают лекции, поют и даже снимают видео. Седьмого января в музее народной архитектуры и быта "Шевченковский гай" началось традиционное празднование Рождества Христова. Посетителей удивляли оригинальными колядками, вертепом и пончиками.

Также в выпуске: Украина отправит в Австралию две сотни специально подготовленных пожарных ГСЧС. В давке на похоронах командира элитного иранского подразделения Эль-Кудс Касима Сулеймани погибли 56 человек. Компания IKEA заплатит 46 миллионов долларов семье мальчика, который погиб от падения комода. В Запорожье на главной площади города устроили казацкое Рождество. Все желающие могли подержать в руках казацкие сабли и копья и посмотреть на пушки.