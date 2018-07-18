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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Российский шпион в ОБСЕ. Суд Медведчука против Лещенко

146 Читати новину українською
Выпуск новостей с Дарьей Феденко
Выпуск новостей с Дарьей Феденко / 24 канал

В итоговом выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 21:00 – среди наблюдателей ОБСЕ на Донбассе работал российский шпион. Об этом говорится в расследовании немецкого канала ARD. Виктор Медведчук решает свои проблемы через карманный Печерский суд. Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко.

Также в выпуске:

8 кандидатов в ГБР имеют запятнанную репутацию.

Возвращение из больницы подростков в Таиланде.

Погибший украинец в Турции

Теги: Новости Украины Украина – Россия Сергей Лещенко Виктор Медведчук Выпуск новостей ОБСЕ
Источник: 24 канал
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