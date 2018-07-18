Итоговый выпуск новостей за 21:00: Российский шпион в ОБСЕ. Суд Медведчука против Лещенко

В итоговом выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 21:00 – среди наблюдателей ОБСЕ на Донбассе работал российский шпион. Об этом говорится в расследовании немецкого канала ARD. Виктор Медведчук решает свои проблемы через карманный Печерский суд. Об этом заявил народный депутат Сергей Лещенко.

Также в выпуске: 8 кандидатов в ГБР имеют запятнанную репутацию. Возвращение из больницы подростков в Таиланде. Погибший украинец в Турции