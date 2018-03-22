Итоговый выпуск новостей за 21:00: Савченко в изоляторе СБУ. Пророссийский боевик со Львовщины
В итоговом выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 21:00 – день в Верховной Раде закончился лишением иммунитета внефракционного депутата Надежды Савченко и разрешением на арест. Во Львове судили жителя области, который воевал на стороне российских оккупационных войск против Украины.
Также в выпуске:
Нардепам запретили приходить в Верховную Раду с оружием.
В Донецкой области школьник умер на уроке физкультуры.
В тестовом режиме начали испытывать электронную систему, по которой зарегистрированный пациент, в случае потери бумажной карточки, может получить медицинскую помощь в любого врача.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии