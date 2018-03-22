Итоговый выпуск новостей за 21:00: Савченко в изоляторе СБУ. Пророссийский боевик со Львовщины

В итоговом выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 21:00 – день в Верховной Раде закончился лишением иммунитета внефракционного депутата Надежды Савченко и разрешением на арест. Во Львове судили жителя области, который воевал на стороне российских оккупационных войск против Украины.

Также в выпуске: Нардепам запретили приходить в Верховную Раду с оружием. В Донецкой области школьник умер на уроке физкультуры. В тестовом режиме начали испытывать электронную систему, по которой зарегистрированный пациент, в случае потери бумажной карточки, может получить медицинскую помощь в любого врача.