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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
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ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Савченко в изоляторе СБУ. Пророссийский боевик со Львовщины

Выпуск новостей 208 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 21:00 – день в Верховной Раде закончился лишением иммунитета внефракционного депутата Надежды Савченко и разрешением на арест. Во Львове судили жителя области, который воевал на стороне российских оккупационных войск против Украины.

Также в выпуске:

Нардепам запретили приходить в Верховную Раду с оружием.

В Донецкой области школьник умер на уроке физкультуры.

В тестовом режиме начали испытывать электронную систему, по которой зарегистрированный пациент, в случае потери бумажной карточки, может получить медицинскую помощь в любого врача.

Теги: Выпуск новостей Новости политики Война на Донбассе Новости Львова Задержание Савченко Надежда Савченко СБУ
Источник: 24 Канал
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