Итоговый выпуск новостей за 21:00: Съезд партии "Слуга народа". Задержание журналиста в России
В итоговом выпуске новостей за 9 июня, по состоянию на 21:00 – партия "Слуга народа" провела съезд. На нем объявили сто первых претендентов в список кандидатов. Подбросили наркотики, задержали и били в участке. Так российские власти реагирует на работу журналиста, который проводил собственные расследования и имел смелость критиковать Кремль.
Также в выпуске:
В Казахстане протестуют против заранее известных результатов президентских выборов.
МИД Украины требует от власти Бангладеш объяснить, в каких условиях находятся шесть задержанных украинцев.
Отстраненно десять начальников полиции.
Толпы туристов со всего мира заказывают туры в Чернобыль.
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии