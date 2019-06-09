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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Съезд партии "Слуга народа". Задержание журналиста в России

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 9 июня, по состоянию на 21:00 – партия "Слуга народа" провела съезд. На нем объявили сто первых претендентов в список кандидатов. Подбросили наркотики, задержали и били в участке. Так российские власти реагирует на работу журналиста, который проводил собственные расследования и имел смелость критиковать Кремль.

      Также в выпуске:

      В Казахстане протестуют против заранее известных результатов президентских выборов.

      МИД Украины требует от власти Бангладеш объяснить, в каких условиях находятся шесть задержанных украинцев.

      Отстраненно десять начальников полиции.

      Толпы туристов со всего мира заказывают туры в Чернобыль.

      blog_ava
      "Свобода" идет на выборы с "Нацкорпусом" и "Правым Сектором": кто вошел в список партии
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      Теги: Новости России Новости политики Выпуск новостей Слуга народа Владимир Зеленский
      Источник: 24 канал
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