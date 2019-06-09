Итоговый выпуск новостей за 21:00: Съезд партии "Слуга народа". Задержание журналиста в России

В итоговом выпуске новостей за 9 июня, по состоянию на 21:00 – партия "Слуга народа" провела съезд. На нем объявили сто первых претендентов в список кандидатов. Подбросили наркотики, задержали и били в участке. Так российские власти реагирует на работу журналиста, который проводил собственные расследования и имел смелость критиковать Кремль.

Также в выпуске: В Казахстане протестуют против заранее известных результатов президентских выборов. МИД Украины требует от власти Бангладеш объяснить, в каких условиях находятся шесть задержанных украинцев. Отстраненно десять начальников полиции. Толпы туристов со всего мира заказывают туры в Чернобыль.

Источник: 24 канал