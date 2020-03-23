Итоговый выпуск новостей за 21:00: Штрафы за нарушение карантина. Военные машины под Киевом

В итоговом выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 21:00 – чтобы побороть коронавирус применяют не только лечение и ограничительные меры, но и наказывают. И не только штрафами, но и лишением свободы. На трассе Киев – Житомир, кроме полицейских, дежурят еще и военные машины. 24 канал пытался выяснить, для чего установили эту технику. Однако в КГГА это не комментируют.

Также в выпуске:

Еще одного народного депутата с подозрением на коронавирус госпитализировали. Сергей Вельможный сообщил, что сдал тест на коронавирус и ждет результатов.

Впервые журналистам показали главное медицинское учреждение в итальянском городе Бергамо. Это – фактически эпицентр заражения коронавирусом в стране.

С 23 марта общественный транспорт будет работать только на отдельных маршрутах и ​​перевозить только тех, без кого жизнь города буквально остановится.

1 тысячу наборов для тестирования на коронавирус отправили на фронт. Их закупил благотворительный фонд "Вернись живым", объявив сбор.