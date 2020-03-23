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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Штрафы за нарушение карантина. Военные машины под Киевом

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 21:00 – чтобы побороть коронавирус применяют не только лечение и ограничительные меры, но и наказывают. И не только штрафами, но и лишением свободы. На трассе Киев – Житомир, кроме полицейских, дежурят еще и военные машины. 24 канал пытался выяснить, для чего установили эту технику. Однако в КГГА это не комментируют.

      Также в выпуске: 

      Еще одного народного депутата с подозрением на коронавирус госпитализировали. Сергей Вельможный сообщил, что сдал тест на коронавирус и ждет результатов.

      Впервые журналистам показали главное медицинское учреждение в итальянском городе Бергамо. Это – фактически эпицентр заражения коронавирусом в стране.

      С 23 марта общественный транспорт будет работать только на отдельных маршрутах и ​​перевозить только тех, без кого жизнь города буквально остановится.

      1 тысячу наборов для тестирования на коронавирус отправили на фронт. Их закупил благотворительный фонд "Вернись живым", объявив сбор.

       

      Зеленский провел большое совещание с правительством, председателями ОГА и мэрами: главное
      22 марта
      Теги: Новости Украины Новости Киева Выпуск новостей
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