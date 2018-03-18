Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на Донбассе. Незаконная продажа оружия в сети

В итоговом выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 21:00 – за сутки на Востоке зафиксировали лишь один вражеский обстрел возле Авдеевки на Донецком направлении. В Интернете можно купить оружие онлайн и без всяких разрешений.

Также в выпуске: В Николаеве застрелился легендарный летчик АТО Владислав Волошин. В России закрылись последние избирательные участки. Чего же ждать Украине от новой-старой власти в России.