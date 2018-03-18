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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на Донбассе. Незаконная продажа оружия в сети

Выпуск новостей 21:55, сегодня 128 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 18 марта по состоянию на 21:00 – за сутки на Востоке зафиксировали лишь один вражеский обстрел возле Авдеевки на Донецком направлении. В Интернете можно купить оружие онлайн и без всяких разрешений.

Также в выпуске:

В Николаеве застрелился легендарный летчик АТО Владислав Волошин.

В России закрылись последние избирательные участки.

Чего же ждать Украине от новой-старой власти в России.

Теги: Новости Украины Новости России Оружие Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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