Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на фронте. Украина как главный союзник США вне НАТО

В итоговом выпуске новостей за 1 июня, по состоянию на 21:00 – враг на Востоке сосредотачивает военную технику возле мирных кварталов городов и поселков Донбасса. Один из таких тайников боевиков зафиксировала миссия ОБСЕ. Украина – главный союзник США вне НАТО. Законопроект, который позволит закрепить за нашим государством такой важный статус, внесли на рассмотрение американского Конгресса.

Также в выпуске: Как украинские хиты не только разрывают YouTube, но и зарубежные чарты. В Харькове три года подряд День защиты детей отмечают флэшмобом. В Киеве состоялся марш за освобождение украинцев из плена России. Активисты собирают голоса за дефибрилляторы в метро.

Источник: 24 канал