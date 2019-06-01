Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на фронте. Украина как главный союзник США вне НАТО
В итоговом выпуске новостей за 1 июня, по состоянию на 21:00 – враг на Востоке сосредотачивает военную технику возле мирных кварталов городов и поселков Донбасса. Один из таких тайников боевиков зафиксировала миссия ОБСЕ. Украина – главный союзник США вне НАТО. Законопроект, который позволит закрепить за нашим государством такой важный статус, внесли на рассмотрение американского Конгресса.
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Источник: 24 канал
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