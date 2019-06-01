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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 НОВОЕ ПРАВОПИСАНИЕ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Ситуация на фронте. Украина как главный союзник США вне НАТО

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 1 июня, по состоянию на 21:00 – враг на Востоке сосредотачивает военную технику возле мирных кварталов городов и поселков Донбасса. Один из таких тайников боевиков зафиксировала миссия ОБСЕ. Украина – главный союзник США вне НАТО. Законопроект, который позволит закрепить за нашим государством такой важный статус, внесли на рассмотрение американского Конгресса.

      Также в выпуске:

      Как украинские хиты не только разрывают YouTube, но и зарубежные чарты.

      В Харькове три года подряд День защиты детей отмечают флэшмобом.

      В Киеве состоялся марш за освобождение украинцев из плена России.

      Активисты собирают голоса за дефибрилляторы в метро.

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости США Выпуск новостей ОБСЕ НАТО Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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