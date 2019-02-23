Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал на Нацотборе Евровидения. Митинг в Харькове
В итоговом выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 21:00 – накануне одни из участниц Евровидения дуэт Анна-Мария стали участниками скандала – они не смогли ответить, чей Крым, а их родители работают на коллаборационистов. В Харькове более 1000 человек вышли на акцию "Марш злых харьковчан" – 5 дней городские власти Харькова не исполняют решение суда и не возвращает предыдущие цены на проезд.
Также в выпуске:
В Карпатах погибли двое туристов.
33 страны мира запретили использование пластиковых пакетов.
Два человека погибли и трое ранены – на Донбассе взорвался автобус с людьми.
Источник: 24 канал
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