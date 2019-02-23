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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СЕСТРЫ АННА МАРИЯ ОПАНАСЮК ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал на Нацотборе Евровидения. Митинг в Харькове

      Выпуск новостей 43 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 21:00 – накануне одни из участниц Евровидения дуэт Анна-Мария стали участниками скандала – они не смогли ответить, чей Крым, а их родители работают на коллаборационистов. В Харькове более 1000 человек вышли на акцию "Марш злых харьковчан" – 5 дней городские власти Харькова не исполняют решение суда и не возвращает предыдущие цены на проезд.

      Также в выпуске:

      В Карпатах погибли двое туристов.

      33 страны мира запретили использование пластиковых пакетов.

      Два человека погибли и трое ранены – на Донбассе взорвался автобус с людьми.

      blog_ava
      Нацотбор на Евровидение-2019 от Украины: онлайн-трансляция финала
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      Теги: Протесты Новости Харькова Скандал Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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