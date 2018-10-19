Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скандал на Полтавщине. Взрыв на заводе в России

В итоговом выпуске новостей за 19 октября по состоянию на 21:00 – на Полтавщине журналиста и общественного активиста Дмитрия Гнапа облили фекалиями. И произошло это тогда, когда активисты пытались помешать хищению газовых месторождений. Под Санкт-Петербургом в воздух взлетели производственные помещения завода "Авангард", где изготавливают пиротехнику. 2 человек стали жертвами взрыва, 5 пострадали.

Также в выпуске: С сентября этого года в Украине запретили школьникам пользоваться мобильными телефонами. Сегодня на Варшавском кинофестивале представят украинский фильм "Когда падают деревья". Активисты и журналисты создали журнал под названием "Лещ", где описывают прошлое чиновников.