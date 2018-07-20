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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скопление артиллерии РФ на Донбассе. Встреча Путина и Трампа

Выпуск новостей 135 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 21:00 – Россия нагнала кучу тяжелой техники на оккупированную часть Донбасса. Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ. Новые подробности закрытой встречи Путина и Трампа. В Хельсинки политики таки говорили о Донбассе. Путин предложил провести на оккупированных территориях референдум.

Также в выпуске:

Вторая годовщина убийства Павла Шеремета.

Ужасные ДТП на Николаевщине и на Житомирщине.

Дадут ли киевлянам теплую воду.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Дональд Трамп Владимир Путин Украина – Россия Оружие Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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