Итоговый выпуск новостей за 21:00: Скопление артиллерии РФ на Донбассе. Встреча Путина и Трампа
В итоговом выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 21:00 – Россия нагнала кучу тяжелой техники на оккупированную часть Донбасса. Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии ОБСЕ. Новые подробности закрытой встречи Путина и Трампа. В Хельсинки политики таки говорили о Донбассе. Путин предложил провести на оккупированных территориях референдум.
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Источник: 24 канал
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