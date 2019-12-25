Итоговый выпуск новостей за 21:00: Слежка за Санта Клаусом в США. Заявление Лукашенко об Украине

В итоговом выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 21:00 – командование воздушно-космической обороны США всерьез занимается отслеживанием Санта Клауса и его работы. Они уже рассекретили его путь. Украина сама подтолкнула Россию к войне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

Также в выпуске: Уголовное дело за незаконное пересечение украинской границы. "Ненаказанное зло возвращается", "Убийц детей не меняем" – такие лозунги звучали под стенами Харьковской ОГА. Тысячи христиан со всего мира съехались в Вифлеем – место, где по Библии больше двух тысяч лет тому назад родился Иисус Христос.