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      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Слежка за Санта Клаусом в США. Заявление Лукашенко об Украине

      Выпуск новостей 81 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 21:00 – командование воздушно-космической обороны США всерьез занимается отслеживанием Санта Клауса и его работы. Они уже рассекретили его путь. Украина сама подтолкнула Россию к войне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

      Также в выпуске:

      Уголовное дело за незаконное пересечение украинской границы.

      "Ненаказанное зло возвращается", "Убийц детей не меняем" – такие лозунги звучали под стенами Харьковской ОГА.

      Тысячи христиан со всего мира съехались в Вифлеем – место, где по Библии больше двух тысяч лет тому назад родился Иисус Христос.

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      Теги: Новости Украины Новости США Александр Лукашенко Выпуск новостей
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