Итоговый выпуск новостей за 21:00: Слежка за Санта Клаусом в США. Заявление Лукашенко об Украине
В итоговом выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 21:00 – командование воздушно-космической обороны США всерьез занимается отслеживанием Санта Клауса и его работы. Они уже рассекретили его путь. Украина сама подтолкнула Россию к войне. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Также в выпуске:
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