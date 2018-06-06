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ОЛЕГ СЕНЦОВ ЧЕРНОБЫЛЬ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть активиста на Харьковщине. Пожар в Чернобыльской зоне

Выпуск новостей 65 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 6 июня по состоянию на 21:00 – на Харьковщине нашли тело повешенного местного активиста, борца с коррупцией, крестьяне вышли на протест и требуют освобождения местного председателя. Почти две сотни тонн воды, более полутора сотен спасателей, более 30 единиц техники – такими усилиями в течение двух дней пытаются погасить пожар в Чернобыльской зоне.

Также в выпуске:

По данным службы новостей BBC, СБУ подтвердила подлинность "расстрельного списка", где указаны фамилии 47 журналистов.

Что известно о кандидатах на должность аудитора НАБУ.

Премьер-министр Владимир Гройсман обратился к Раде с просьбой уволить министра финансов Александра Данилюка.

Рейд по игорным заведениям Львова.

Теги: Чернобыль Пожар Новости Харькова Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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