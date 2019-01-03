Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смерть ребенка из-за лифта. Новые кандидаты в президенты

В итоговом выпуске новостей за 3 января состоянию на 21:00 – в Сумах лифт внезапно начал двигаться, когда дедушка вывозил из него коляску с двухмесячным внуком. Мужчина пытался спасти ребенка, однако малыша зажало дверью, он погиб. 3 января еще 4 человека подали документы на пост Президента Украины: мэр Львова Андрей Садовый, нардеп из БПП Сергей Каплин, Валентин Наливайченко и Виталий Скоцик.

Также в выпуске: Из-за гололеда на западе Украины произошли десятки аварий. От взрыва гранаты на Тернопольщине пострадали 5 подростков. Украинский воин попал в плен. В житомирской больнице от осложнений кори умер ребенок.