Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смертельное ДТП под Киевом. Массовые протесты в Индии

В итоговом выпуске новостей за 21 декабря по состоянию на 21:00 – на въезде в Киев автомобиль насмерть сбил двух велосипедистов. Водитель "Chevrolet" наехал с такой скоростью, что погибшие от удара улетели на 50 метров. В результате столкновений с полицией в Индии погиб 21 человек. В стране уже вторую неделю продолжаются массовые беспорядки из-за нового закона о гражданстве.

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