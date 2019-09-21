Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смертельное ДТП под Одессой. Прослушивание главы ГБР Трубы
В итоговом выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 21:00 под Одессой произошла жуткая авария с участием маршрутки и автоцистерны, в которой погибли 9 человек, еще 4 – получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в больнице, их оперируют. В кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили прослушку. Сейчас полиция проводит там обыски.
Также в выпуске:
Олигарх Игорь Коломойский и ведущий Савик Шустер поссорились в прямом эфире.
Что известно о расколе в украинской делегации ПАСЕ.
Украина и США в эпицентре нового скандала из-за разговора Трампа с Зеленским.
Источник: 24 канал
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