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      ДТП НА ОДЕССКОЙ ТРАССЕ АЛЕКСЕЙ БЕЛЬКО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смертельное ДТП под Одессой. Прослушивание главы ГБР Трубы

      Выпуск новостей 108 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 21:00 под Одессой произошла жуткая авария с участием маршрутки и автоцистерны, в которой погибли 9 человек, еще 4 – получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в больнице, их оперируют. В кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили прослушку. Сейчас полиция проводит там обыски.

      Также в выпуске:

      Олигарх Игорь Коломойский и ведущий Савик Шустер поссорились в прямом эфире.

      Что известно о расколе в украинской делегации ПАСЕ.

      Украина и США в эпицентре нового скандала из-за разговора Трампа с Зеленским.

      blog_ava
      Смертельное ДТП на одесской трассе: видео, как из пострадавшей автоцистерны выбирается водитель
      сегодня
      1952
      Теги: Новости Украины Роман Труба Государственное бюро расследований Новости Одессы Жертвы Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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