Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смертельное ДТП под Одессой. Прослушивание главы ГБР Трубы

В итоговом выпуске новостей за 21 сентября по состоянию на 21:00 под Одессой произошла жуткая авария с участием маршрутки и автоцистерны, в которой погибли 9 человек, еще 4 – получили тяжелые травмы. Сейчас они находятся в больнице, их оперируют. В кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы обнаружили прослушку. Сейчас полиция проводит там обыски.

Также в выпуске: Олигарх Игорь Коломойский и ведущий Савик Шустер поссорились в прямом эфире. Что известно о расколе в украинской делегации ПАСЕ. Украина и США в эпицентре нового скандала из-за разговора Трампа с Зеленским.

Источник: 24 канал