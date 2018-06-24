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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смертельное нападение на ромов в Львове. Взрыв на спиртзаводе

Выпуск новостей 36 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 24 июня по состоянию на 21:00 – во Львове подростки разгромили лагерь цыган. Они ворвались к ним посреди ночи, бросились на цыган с ножами и начали убивать. Почти четыре сотни людей пришлось эвакуировать на Тернопольщине из-за пожара на спиртзаводе. Склады расположены в нескольких метрах от человеческих домов, и лишь чудом обошлось без жертв.

Также в выпуске:

В Верховную раду внесли законопроект, который будет дисциплинировать владельцев евроблях.

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в июле.

На Донбассе враг открывал огонь 5 раз, ранен один наш военный.

Генсек Совета Европы во время встречи с Эрдоганом просили посодействовать освобождению Олега Сенцова.

Теги: Жертвы Пожар Взрыв Тернополь Новости Львова Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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