Итоговый выпуск новостей за 21:00: Смертельное нападение на ромов в Львове. Взрыв на спиртзаводе

В итоговом выпуске новостей за 24 июня по состоянию на 21:00 – во Львове подростки разгромили лагерь цыган. Они ворвались к ним посреди ночи, бросились на цыган с ножами и начали убивать. Почти четыре сотни людей пришлось эвакуировать на Тернопольщине из-за пожара на спиртзаводе. Склады расположены в нескольких метрах от человеческих домов, и лишь чудом обошлось без жертв.

Также в выпуске: В Верховную раду внесли законопроект, который будет дисциплинировать владельцев евроблях. Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться в июле. На Донбассе враг открывал огонь 5 раз, ранен один наш военный. Генсек Совета Европы во время встречи с Эрдоганом просили посодействовать освобождению Олега Сенцова.