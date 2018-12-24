Итоговый выпуск новостей за 21:00: Снегопад в Киеве. Самые громкие коррупционные действия 2018

В итоговом выпуске новостей за 24 декабря по состоянию на 21:00 – из-за снегопада в столице спасатели не советуют жителям Киева выезжать в центр на авто. Дабы избежать аварий, в городе ограничат движение грузовиков. В 2018 году произошло немало событий, связанных с коррупцией: это и создание Антикоррупционного суда, и подозрение второму подряд главе ГФС, и закрытие дела против сына главы МВД

Также в выпуске: Адвокату российских ГРУшников Валентину Рыбину сожгли автомобиль. Масштабная авария в Индии: из-за густого тумана на трассе столкнулись 50 автомобилей, восемь человек погибли. Спасатели предупредили об опасности схода лавин на Закарпатье и Ивано-Франковщине. Страшная стихия в Индонезии унесла жизни уже почти 300 человек, более 10 тысяч остались без крова.