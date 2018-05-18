Итоговый выпуск новостей за 21:00: Снятие ареста с имущества Колобова. Годовщина депортации.

В итоговом выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 21:00 – арест имущества министра финансов Януковича Юрия Колобова сняли из-за бездействия Генпрокуратуры. 74 года назад больше 200 000 людей советская власть насильно выселила из Крыма. А все потому, что Сталин назвал татар предателями. Однако, люди все пережили, чтобы вернуться домой. А четыре года назад Россия вновь заставила их покинуть Крым

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Вследствие обстрелов Троицкого, на Луганщине пророссийскими боевиками погибли двое гражданских лиц.

18 мая чествуют годовщину памяти депортации крымских татар, которых в 1944 году советская власть назвала предателями и принудительно выселили из их домов.

Офицер СБУ Александр Карамушко, которого НАБУ поймало на взятке, имеет землю под Киевом и дом на 300 квадратных метров.

Гостья студии – заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.