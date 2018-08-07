Итоговый выпуск новостей за 21:00: Состояние здоровья Сенцова. Отравление детей на Львовщине
В итоговом выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 21:00 – состояние здоровья пленника Олега Сенцова значительно ухудшилось, у него обострились анемия и гипотония. По меньшей мере 26 детей и один взрослый отравились в детском лагере, что в селе Раковец Львовской области.
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Источник: 24 канал
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