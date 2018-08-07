Итоговый выпуск новостей за 21:00: Состояние здоровья Сенцова. Отравление детей на Львовщине

В итоговом выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 21:00 – состояние здоровья пленника Олега Сенцова значительно ухудшилось, у него обострились анемия и гипотония. По меньшей мере 26 детей и один взрослый отравились в детском лагере, что в селе Раковец Львовской области.

Также в выпуске: Уже 2 года Евгений Панов провел в СИЗО в оккупированном Крыму, его обвиняют в подготовке терактов. Пророссийские боевики 30 раз открывали огонь по позициям украинских военных. На Днепропетровщине прямо посреди трассы разлилось 4 тонны азотной кислоты.