Итоговый выпуск новостей за 21:00: Столкновение кораблей США и России. Украинец покорил Гималаи
В итоговом выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 21:00 – Американский и российский военные корабли едва не столкнулись в международных водах. По словам представителей командования ВМС США, экипаж российского судна совершил опасный маневр, поэтому американскому кораблю пришлось резко изменить курс. Львовянин стал первым украинцем в истории, который в одиночку покорил Гималаи.
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