Итоговый выпуск новостей за 21:00: Столкновение кораблей США и России. Украинец покорил Гималаи

В итоговом выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 21:00 – Американский и российский военные корабли едва не столкнулись в международных водах. По словам представителей командования ВМС США, экипаж российского судна совершил опасный маневр, поэтому американскому кораблю пришлось резко изменить курс. Львовянин стал первым украинцем в истории, который в одиночку покорил Гималаи.

Также в выпуске: Молдову снова накрывает политический кризис. Конституционный суд страны предписывает президенту отправить парламент в отставку и назначить досрочные парламентские выборы. Журналистка программы "Наши деньги" Леся Иванова победила в национальном конкурсе журналистских расследований MezhyhiryaFest 2019. 17-летняя девушка из Нидерландов получила разрешение на эвтаназию. Известно, что за всю жизнь ее трижды изнасиловали, поэтому она захотела уйти из жизни под наблюдением врачей.

Источник: 24 канал