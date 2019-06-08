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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Столкновение кораблей США и России. Украинец покорил Гималаи

      Выпуск новостей 164 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 21:00 – Американский и российский военные корабли едва не столкнулись в международных водах. По словам представителей командования ВМС США, экипаж российского судна совершил опасный маневр, поэтому американскому кораблю пришлось резко изменить курс. Львовянин стал первым украинцем в истории, который в одиночку покорил Гималаи.

      Также в выпуске:

      Молдову снова накрывает политический кризис. Конституционный суд страны предписывает президенту отправить парламент в отставку и назначить досрочные парламентские выборы.

      Журналистка программы "Наши деньги" Леся Иванова победила в национальном конкурсе журналистских расследований MezhyhiryaFest 2019.

      17-летняя девушка из Нидерландов получила разрешение на эвтаназию. Известно, что за всю жизнь ее трижды изнасиловали, поэтому она захотела уйти из жизни под наблюдением врачей.

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      Теги: Новости России Новости Украины Новости США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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