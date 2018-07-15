Итоговый выпуск новостей за 21:00: Страшная авария в Харькове. Теракт в Кабуле

В итоговом выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 21:00 – в Харькове машина на большой скорости влетела в коляску с младенцем, спасти ребенка не удалось. Очередной теракт в Афганистане унес жизни семерых человек, смертник подорвал себя возле министерства.

Также в выпуске: Украина и мир требуют освободить Сенцова. Спецпрокурор США Роберт Мюллер назвал конкретные фамилии причастных к незаконному вмешательству в прошлые выборы в США. Кто может купить резиденцию в Межигорье.