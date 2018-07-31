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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ
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УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Таинственная смерть солдата. Убийство ветерана АТО

Выпуск новостей 91 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 21:00 – на Харьковщине вблизи военной части нашли мертвым бойца вооруженных сил. Его тело обнаружили в колодце. Виталия Олешко, который на фронте носил позывной "Сармат" убили в самом центре Бердянска днем на глазах у жены. Ему дважды выстрелили в спину из ружья.

Также в выпуске:

Пол Манафорт в суде отвечает про незаконные финансовые махинации.

В Киеве подростки остановили на ходу городскую электричку, разрисовали ее и забросали машиниста камнями.

В Херсоне облили кислотой местную активистку.

 

Теги: Убийство Виталия Олешко "Сармата" Жертвы Бердянск Новости Харькова Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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