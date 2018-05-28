Итоговый выпуск новостей за 21:00: Трагедия в Железном. Непогода на побережье Азовского моря

В итоговом выпуске новостей за 28 мая по состоянию на 21:00 – в оккупированном поселке Железный вблизи Торецкого вследствие попадания снаряда пророссийских боевиков погибла 15-летняя девочка Дария. На Запорожье спасают отдыхающих, шторм на Азовском море, который продолжается уже несколько дней, подтапливает поселок Кирилловка и соседние пляжи на Федотовой косе.

Также в выпуске: Во Львове сгорела маршрутка. В России продолжают судить украинского журналиста, дебаты сторон по сфабрикованному делу Романа Сущенко состоялись 28 мая. Недалеко от города Алешки горят более 100 гектаров хвойного массива. Российский олигарх Роман Абрамович получил израильский паспорт.