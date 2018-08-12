Итоговый выпуск новостей за 21:00: Угрозы журналистке от сына политика. Зонд к Солнцу
В итоговом выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 21:00 – в Ровно парень навеселе совершил ДТП, из-за чего пострадали два человека, и угрожал журналистке расправой. Оказалось, что водитель является сыном бывшего члена пророссийской организации "Украинский выбор". NASA запустила уникальный зонд-исследователь к Солнцу, который сможет тщательно изучить звезду.
Также в выпуске:
В зоне проведения боевых действий задержали гражданина России, который снимал позиции украинских военных.
Новый флешмоб набирает обороты – украинцы отреагировали на удаление сцены с Медведчуком из фильма о Василие Стусе.
Ситуация на фронте.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии