Итоговый выпуск новостей за 21:00: Угрозы журналистке от сына политика. Зонд к Солнцу

В итоговом выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 21:00 – в Ровно парень навеселе совершил ДТП, из-за чего пострадали два человека, и угрожал журналистке расправой. Оказалось, что водитель является сыном бывшего члена пророссийской организации "Украинский выбор". NASA запустила уникальный зонд-исследователь к Солнцу, который сможет тщательно изучить звезду.

Также в выпуске: В зоне проведения боевых действий задержали гражданина России, который снимал позиции украинских военных. Новый флешмоб набирает обороты – украинцы отреагировали на удаление сцены с Медведчуком из фильма о Василие Стусе. Ситуация на фронте.