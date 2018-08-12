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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Итоговый выпуск новостей за 21:00: Угрозы журналистке от сына политика. Зонд к Солнцу

Выпуск новостей 36 Читати новину українською

В итоговом выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 21:00 – в Ровно парень навеселе совершил ДТП, из-за чего пострадали два человека, и угрожал журналистке расправой. Оказалось, что водитель является сыном бывшего члена пророссийской организации "Украинский выбор". NASA запустила уникальный зонд-исследователь к Солнцу, который сможет тщательно изучить звезду.

Также в выпуске:

В зоне проведения боевых действий задержали гражданина России, который снимал позиции украинских военных.

Новый флешмоб набирает обороты – украинцы отреагировали на удаление сцены с Медведчуком из фильма о Василие Стусе.

Ситуация на фронте.

Теги: Криминальные новости NASA Солнце Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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