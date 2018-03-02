Итоговый выпуск новостей за 21:00: Украинцев просят прикрутить газ. Возвращение из плена РФ
Выпуск новостей 22:16, 2 марта 329 Читати новину українською
В итоговом выпуске новостей за 2 марта по состоянию на 21:00 – в пик морозов "Нафтогаз" призывает украинцев прикрутить батареи: на один градус днем, и два – ночью в частных домах. С российской плена вернулись пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь. Их вывели на пресс-конференцию к журналистам.
Также в выпуске:
Президент-беглец Виктор Янукович сегодня собрал пресс-конференцию в Москве.
Сегодня, 3 марта, на фронте погиб один наш военный, в еще двое получили ранения.
В Днепре кусок проезжей части ушел под землю.
Источник: 24 Канал
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