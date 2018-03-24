Итоговый выпуск новостей за 21:00: Украинский центр в Москве. Переход на летнее время
В итоговом выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 21:00 - в Москве до сих пор работает украинский культурный центр. Его планируют финансировать за счет государственного бюджета. В ночь с 24 марта на 25 марта Украина переходит на летнее время. Стрелки часов переводят на час вперед.
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Источник: 24 Канал
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