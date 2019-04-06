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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Итоговый выпуск новостей за 21:00: Украинский язык в Стамбуле. Масштабное наводнение в Иране

      Выпуск новостей 31 Читати новину українською

      В итоговом выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 21:00 – историю музея Святой Софии в турецкой столице Стамбуле теперь можно услышать и на украинском языке. На западе Ирана разрушены тысячи домов, движение по многим дорогам заблокировано. Люди вынуждены по несколько часов ждать помощи.

      Также в выпуске:

      Глава Херсонской обладминистрации Андрей Гордеев написал заявление на увольнение. Активисты называют его причастным к убийству Екатерины Гандзюк.

      В Киеве состоялся полумарафон, из-за которого перекрывали несколько улиц.

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      Теги: Новости Турции Стихийный бедствия Иран Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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