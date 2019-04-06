Итоговый выпуск новостей за 21:00: Украинский язык в Стамбуле. Масштабное наводнение в Иране
В итоговом выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 21:00 – историю музея Святой Софии в турецкой столице Стамбуле теперь можно услышать и на украинском языке. На западе Ирана разрушены тысячи домов, движение по многим дорогам заблокировано. Люди вынуждены по несколько часов ждать помощи.
Также в выпуске:
Глава Херсонской обладминистрации Андрей Гордеев написал заявление на увольнение. Активисты называют его причастным к убийству Екатерины Гандзюк.
В Киеве состоялся полумарафон, из-за которого перекрывали несколько улиц.
Источник: 24 канал
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