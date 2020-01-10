Итоговый выпуск новостей за 21:00: Версии падения МАУ в Иране. Суд над Антоненко

В итоговом выпуске новостей за 10 января по состоянию на 21:00 – теракт на борту судна или сбитие самолета иранскими военными. Председатель СБУ Иван Баканов заявил, что его ведомство рассматривает эти две версии катастрофы Боинга МАУ. Андрея Антоненко оставили под стражей. Апелляционный суд отклонил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения. Его подозревают в убийстве журналиста Шеремета.

Также в выпуске: За сутки на фронте: 6 обстрелов, один погибший и четверо раненых. Не сомневаюсь, что именно иранская ракета сбила украинский самолет – такое заявление сделал Генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Австралии готовятся к серьезному ухудшению ситуации.